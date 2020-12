Ingelheim/Heidesheim

Auf der Autobahn 60, einer zentralen Pendlerverbindung in den und aus dem Raum Ingelheim/Mainz und dem Rhein-Main-Gebiet, stehen monatelange Bauarbeiten an. Der Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur, beginnt in der letzten Augustwoche mit den vorbereitenden Arbeiten zur grundlegenden Sanierung der A 60 zwischen den Anschlussstellen (AS) Heidesheim und Ingelheim-West.