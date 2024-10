Plus Bad Kreuznach

Moment der Schwäche ausgenutzt? Angeklagter bestreitet in Bad Kreuznach Vorwurf der Vergewaltigung

i Nach einem Schwächeanfall in einem Club soll eine junge Frau Opfer sexueller Gewalt geworden sein. Dieser Vorwurf wird vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach verhandelt. Foto: Christine Jäckel

In der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 2021 nahm für eine damals 18-Jährige, die mit ihren Freundinnen in einem Lokal am Europaplatz in Bad Kreuznach gefeiert hatte, die Party gegen Morgen ein jähes Ende.