In die Sanierung des Bürgerhauses hat die Gemeinde in den vergangenen Monaten kräftig investiert. Fenster und Türen wurden erneuert, gesetzlich vorgeschriebene Notausgänge geschaffen und die ersten Schritte für eine zeitgemäße technische Ausstattung getan. Nun kamen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erstmals der neue Beamer und die zugehörige Leinwand zum Einsatz.