Plus Bad Kreuznach Mitten in der Bad Kreuznacher Fußgängerzone: Bistro Zum Käuzchen geht wieder an den Start Von Josef Nürnberg i Setzen sich gegen das Kneipensterben ein: Heidrun (3. von links) und Justin Will (2. von rechts) mit Vermieter Andrej Götz (2. von links) Foto: Picasa/Josef Nürnberg Viele urtümliche Kneipen und Gaststätten sind in den vergangenen Jahren aus der historischen Neustadt in Bad Kreuznach verschwunden. Doch Grund zur Freude macht eine Wiedereröffnung. Lesezeit: 1 Minute

Gegen diesen Trend setzen Heidrun und Justin Will ein Ausrufezeichen, indem sie das Bistro Zum Käuzchen in der Mannheimer Straße am Zwingelbrunnen übernommen haben und ganz im Stil ihrer Vorgänger, Rita Rehm und Bernd Reichard, weiterführen wollen. Rehm und Reichard hatten das Bistro zu einer bekannten Adresse in Bad Kreuznach ...