Plus Bad Münster-Ebernburg Mittelalter- und Weihnachtsmarkt nicht mehr so rentabel wie einst: Verkehrsverein Rheingrafenstein BME braucht Geld Von Josef Nürnberg i Nach Gesprächen am Dienstag steht fest, dass die Stadt Bad Kreuznach den Verkehrsverein Rheingrafenstein bei dessen Großveranstaltungen wie dem Mittelaltermarkt unterstützen wird. Foto: Josef Nürnberg Die Einnahmen bei Großveranstaltungen wie Mittelaltermarkt oder Weihnachtsmarkt im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg (BME) gehen zurück, gleichzeitig steigen die Kosten. Da auch die Gesamtstadt Bad Kreuznach von den Veranstaltungen profitiere, forderte der Verkehrsverein Rheingrafenstein Unterstützung seitens Bad Kreuznachs. Nun steht fest: Die Stadt will den Verkehrsverein künftig unterstützen – nur die Art der Unterstützung ist offen. Lesezeit: 2 Minuten

Am Ende einer vierstündigen Sitzung teilte Bürgermeister Thomas Blechschmidt, der den Tourismus in Bad Kreuznach verantwortet, am Dienstagabend mit, man habe eine Lösung gefunden. Er, Michael Vesper, Geschäftsführer der Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH (GuT), und der Vorsitzende des Verkehrsvereins Rheingrafenstein, Stefan Köhl, hatten intensiv beraten und hart ...