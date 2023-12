Plus Kirn Mitreißendes Halleluja aus Händels „Messias“: Konzertgesellschaft Bad Kreuznach tritt in Kirn auf Eines vorweg. Wer am Sonntag das Gastspiel der Konzertgesellschaft Bad Kreuznach mit ihrem Dirigenten und Solisten Stefan Wasser in der evangelischen Kirche verpasste, dem entging ein barockmusikalischer Leckerbissen erster Güte. Aber der Kirchenförderverein um Vorsitzenden Karl-Heinz Buss darf sich Hoffnungen machen, dass Chor und Instrumentalensemble wiederkommen: Mit dem Messias von Händel. Von Armin Seibert

An diesem Monumentalwerk probt die Konzertgesellschaft schon länger. Und einige der Stücke (allen voran das berühmte Halleluja, das am Sonntag ein zweites Mal als Zugabe das Kirchenschiff erfüllte) durften die rund 100 Zuhörer als Vorgabe erleben. Ein Ort, um etwas aufzubauen Stefan Wasser und seinen Musikern gefiel es in Kirn. Wenn mittelfristig ...