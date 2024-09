Plus Bad Kreuznach Mitmach-Projekt der Bad Kreuznacher Kleistschule: Der Zirkus ist eine ganz besondere Schule Von Christine Jäckel i Ihren großen Auftritt in der Manege genossen die Kinder der Grundschule Kleiststraße als Höhepunkt der Projektwoche mit dem Zirkus Proscho. Foto: Catrin John Das „hochverehrte Publikum“ konnte sich bei der Premiere und den fünf nachfolgenden Vorstellungen davon überzeugen: die rund 450 Nachwuchsartisten aus den vier Jahrgängen der Grundschule an der Kleiststraße haben Talent. Lesezeit: 2 Minuten

Im Zirkus Proscho auf dem Freizeitgelände auf dem Kuhberg fehlte es an nichts, was einen rundum gelungenen Zirkusbesuch ausmacht. Schüler, Lehrer, Eltern und weitere Besucher tauchten ein in die Welt des Zirkus, mit Manege, frischem Popcorn und Zuckerwatte, fabelhaften Akrobaten, „wilden“ Tieren und frechen Clowns. Nach nur drei Trainingstagen mit ...