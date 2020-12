Kreis Bad Kreuznach

Wenn das Leben Zitronen regnen lässt, soll man bekanntermaßen Limonade daraus machen. In Zeiten von Corona und dem, was so damit einhergeht – Kontaktverbot, Schulschließungen, abgesagte Feiern – gilt diese Weisheit umso mehr. Wir möchten jetzt gern von unseren Lesern wissen, wonach ihre Limo so schmeckt: Wie hat sich Ihr Leben seit der Krise verändert?