Seit Mitte Juni ist Susanne Kuczkowski Pflegedirektorin im Gesundheitszentrum Glantal (GZG). Die 54-Jährige bringt aus 33 Jahren Berufserfahrung einige Visionen von Pflege mit, die sie in Meisenheim umsetzen möchte. So will sie unter anderem darauf hinarbeiten, dass das GZG auf dem Liebfrauenberg das Qualitätssiegel „Magnetkrankenhaus“ erhält.