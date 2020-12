Mit Zweirad gestürzt: 17-Jährige wird mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Archivierter Artikel vom 26.04.2020, 08:41 Uhr

Die 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades (125 ccm) war am Freitag gegen 18.10 Uhr auf der L 377, aus Richtung Abtweiler kommend, in Richtung Staudernheim unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve verlor sie, vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Motorrad, sodass dieses zum Sturz kam und links neben der Fahrbahn seitlich gegen einen Baum prallte, teilt die Polizei mit. Die 17-Jährige wurde zuvor in ein Wiesengelände neben der Fahrbahn geschleudert. Sie erlitt lediglich mittelschwere Verletzungen, wurde jedoch vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die L 377 musste für die Dauer von 25 Minuten voll gesperrt werden. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.