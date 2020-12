Bad Münster-Ebernburg

Die aktuelle Entwicklung in der Coronapandemie mit immer weniger Neuinfektionen hat auch die Fondation Kubach-Wilmsen dazu bewogen, das Steinskulpturenmuseum in Ebernburg ab Sonntag, 5. Juli, wieder zu öffnen. Zunächst ist geplant, das Museum an 16 Sonntagen bis in den Oktober hinein zu öffnen.