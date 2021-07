Winzer helfen Winzern: Die Nahe greift der Ahr unter die Arme – mit Wein, Maschinerie und Manpower. Um die 10.000 Euro soll die Benefizaktion einbringen, die spontan von den zwölf Winzern des Landwirtschaftlichen Casinos in Windesheim, die vor Jahren schon das Fest „Wein im Wingert“ in Leben gerufen haben. Durch den Verkauf von 1200 Flaschen Wein, je 100 Flaschen aus einem Betrieb, soll Kollegen an der Ahr geholfen werden, die von der verheerenden Starkregenkatastrophe hart getroffen wurden.