Bretzenheim

Nach einer Bauzeit von rund sechs Monaten flattern über der neuen Kindertagesstätte Flitzkids in Bretzenheim in der Freiherr-vom-Stein-Straße/Ecke Stephanskapellenweg die bunten Bänder des Richtkranzes im Wind. Bedingt durch die Corona-Pandemie, wurde das Richtfest in kleinem Rahmen gefeiert. Dazu konnte Ortsbürgermeister Olaf Budde, dem die Freude anzumerken war, neben Bürgermeister Michael Cyfka Mitglieder des Gemeinderates, Vertreter der Baufirmen, Planer und Architekten sowie einige Kinder und Erzieherinnen begrüßen. Zimmermann Matthias Bohn füllte sein Glas mit Bretzenheimer Wein, trank es in einem Zug leer und zerschmetterte es unter Beifall mit den Worten: „Glück und Segen soll euch alle Zeit begleiten.”