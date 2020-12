Kirn

Er ist klein, er blinkt in drei Farben, und er könnte im Schulunterricht wertvolle Dienste leisten: der Co2-Raumluftwächter. Andreas Beck, Physiklehrer am Gymnasium Kirn, hat ihn gebaut. Das Gerät misst, wie viel Kohlenstoffdioxid sich in einem Raum befindet – eine wichtige Information in Zeiten von Corona.