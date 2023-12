Mit „Rad Kreuznach“ fing es an: Wie Rufer in der Wüste – Aktive vermissten politischen Willen

Radfahren in Bad Kreuznach: Seit nunmehr 30 Jahren beschäftigt das die Stadtpolitik intensiv. Und ja, es hat sich Einiges getan: Tempo 30 gilt inzwischen an vielen Stellen, auch in Hauptverkehrsstraßen. Es gibt Angebotsstreifen für Radfahrer, ein Fahrradparkhaus und viele Radabstellplätze im Zentrum. Doch noch immer weist das Radwegenetz in der Kreisstadt viele Lücken auf. Radfahren in Bad Kreuznach ist weiter gefährlich.