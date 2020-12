Lauterecken/Meisenheim

Zehn Leute in einer geöffneten Kneipe, obwohl doch das auch schon am Freitag längst untersagt war: Die Polizei Lauterecken griff am Freitagabend in Meisenheim durch und schloss den Laden. Auch die Feiernden rund um ein Lagerfeuer bei Grumbach bekamen deutliche Ansagen.