Die Debatte um den Fortbestand des Kirner Krankenhauses und das „ZUG“-Pilotprojekt sind in Anbetracht der Debatte um die mangelnde Hausarztversorgung in Kirn und Umgebung etwas in den Hintergrund gerückt. Doch in Vergessenheit ist das brisante Thema noch lange nicht geraten.