Nach mehr als 25 Jahren als Geschäftsführer der Kirner Baugenossenschaft gab Lutz Mühlig am 1. März das Zepter der Geschäftsführung ab an Daiana Beilmann, die schon am 1. Februar zum Team stieß. Sie fühle sich prima aufgenommen und lerne noch viel, sagt Beilmann im Gespräch mit unserer Zeitung.