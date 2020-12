Bad Kreuznach

Nach der musikalischen Reise in die Welt der Operette vor einigen Wochen im Park der Römervilla hatte am Samstag die Initiative „Wir sind Kreuznach“ zur Entspannung in den Garten der Römervilla eingeladen. Eine gute Idee, wobei die Veranstaltung durchaus mehr Besucher verdient gehabt hätte.