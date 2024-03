Plus Oberhausen

Mit Kamera in den Kampf gegen die illegale Müllkippe im Oberhausener Wald

Von ron/sns

i Große Ausmaße hat die Müllkippe zwischen Oberhausen und Kirn erreicht, mittlerweile werden ganze Bäder dort entsorgt, ärgert sich die Gemeinde. Foto: Sebastian Schmitt

In Oberhausen bei Kirn ist in jüngster Vergangenheit immer wieder Müll in die Natur entladen worden. Zwischen dem Sportplatz Oberhausen und Kirn, dem alten Oberhauser Weg, finden sich Reste aus Geschirrsammlungen, alte Klos, Betonteile, abgeschlagener Wandputz. Hier wird nun eingegriffen.