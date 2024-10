Mit Investor gäbe es gute Zukunftsprognosen trotz Insolvenz: D. W. Renzmann macht weiter

Ein Mittelständler aus dem Naheland mit rund 100 Mitarbeitern und 50-jähriger Firmengeschichte ist in finanzielle Schieflage geraten und musste Insolvenz anmelden: Die D. W. Renzmann Apparatebau GmbH in Monzingen sieht allerdings eine gute geschäftliche Ausgangslage und Perspektiven für 2025 und will sich – möglichst mit Übernahme durch einen Investor – auf dem Markt behaupten. Foto: Bernd Hey