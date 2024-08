„Mit Herz und Wein“: Elf Tage Winzerfest in Bingen

Anzeige

„Mit Herz und Wein“ lautet das Motto des Winzerfests in Bingen, das am Freitagabend von den Weinmajestäten sowie der Spitze von Stadt und Weinsenat feierlich eröffnet wurde.

Auf vier Innenstadtplätzen und am Rummelplatz am Rhein geht es rund, viel Musik und Unterhaltung sind im Angebot.

Höhepunkt am ersten Festsamstag ist stets das musikalische Höhenfeuerwerk. Am Sonntag gibt es den Stadtlauf, am zweiten Festsonntag dann den großen Winzerfestumzug. Zum Fest gibt es ein verstärktes Busangebot.