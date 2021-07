Markus Weber ist im Hauptberuf Apotheker in Weinheim, im Nebenberuf aber leidenschaftlicher Sänger und Kabarettist. In Mainz kennt man ihn als „Fräulein Baumann“, jene „Grande Dame“ mit dem rosa Kleid, mit der Weber jedes Jahr die Narrenherzen in den Fastnachtssälen verzaubert. Am Freitag um 19 Uhr kommt Weber nun mit einem ganz anderen Programm nach Nierstein: als Chansonnier der 1920er- und 1930er-Jahre.