Mit einem Chemiebaukasten an ihrem zehnten Weihnachtsfest fängt alles an: Nora Trappen aus Hennweiler entdeckt ihre Liebe zu Atomen, Molekülen und Ionen. Fortan zischt, brennt und brodelt es in ihrer Nähe, denn die Schülerin liebt es, mit den Bestandteilen zu experimentieren. Inzwischen ist Nora 14 Jahre alt, hat gerade die neunte Klasse des Kirner Gymnasiums abgeschlossen und ist nicht nur in der Schule erfolgreich.