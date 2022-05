Zwei Jahre lang konnten die Hexen im Ebernburger Wald in der Hexennacht ungestört ihr Unwesen treiben, da sich wegen der Pandemie niemand ins Huttental verirrte. In diesem Jahr trauten sich die Kinder wieder in den Wald und ließen sich von Hexen und Vampiren nicht erschrecken. Wo es brenzlig wurde, war dann noch Ebernburgs Nachtwächter Chnutz vom Hopfen, der mit Hellebarde und Laterne die kleinen Geister- und Hexenjäger durch den Zauberwald ins Huttental führte.