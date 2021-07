Mit Bildern durch die Sommerzeit: Oeffentliche bittet seine Leser um Freizeit-Fotos

Eine junge und 2,5 Zentimeter messende Gottesanbeterin,die wahrscheinlich bei diesem kannibalischen Akt im vergangenen Jahr in Waldböckelheim gezeugt wurde. Das lässt darauf schließen, dass diese Fangschrecke, die 2017 zum Insekt des Jahres erklärt wurde und in Deutschland auf der Roten Liste der Geradflügler (Kategorie 3: „Gefährdet“) eingruppiert ist, in unserer Region heimisch geworden ist, schreiben Uschi und Willi Kost. Foto: Uschi Kost (Waldböckelheim)