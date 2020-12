Wallhausen

Der aktuellen Corona-Lage angepasst, wird der Weihnachtsbaummarkt der Gemeinde Wallhausen auf dem Ketzenberg in diesem Jahr völlig anders als in all den 46 Jahren zuvor verlaufen. Laut Ortsbürgermeister Franz-Josef Jost soll ein allzu großer Andrang vermieden werden. Von daher wurde mit der Forstverwaltung eine Hygieneregelung erarbeitet.