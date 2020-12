Bad Sobernheim

„Irgendwo auf der Welt fragt sich ein Strand traurig, warum ich nicht auf ihm liege”, lautet der Text eines Schildes im Reisebüro von Christine Bromann. Die Corona-Pandemie hat so manchen Sommerurlaub zunichtegemacht. Doch die Reiseverkehrskauffrau hat eine klare Botschaft. Reisen funktioniert – auch im Corona-Jahr 2020. Wer sich an die Regeln hält und einen Perspektivwechsel wagt, der kann auch in diesem Sommer spannende Urlaube machen.