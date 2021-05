Fußball war am 25. Mai 1971 in aller Munde als Borussia Mönchengladbach sich anschickte als erste Mannschaft in der Bundesliga die Meisterschaft erfolgreich zu verteidigen. An Golf dachten da wohl nur 25 Golf begeisterte Menschen, die im Hotel Klappdohr in Bad Kreuznach den Golfclub Bad Kreuznach gründeten. Wobei die eigentliche Geburtsstunde wohl im zeitigen Frühjahr im Partykeller von Inge Best war. Denn hier fiel bei einer Feier die Entscheidung einen Golfclub zu gründen.