Callbach

Die Kehrpflicht im Ort, der Zustand der Gräber und des Friedhofs allgemein, Unkraut an vielen Stellen, die Verkehrssituation an der Hauptstraße/B 420 und im Neubaugebiet „Ziegelhütte“ – diese und weitere Punkte wurden in der Einwohnerfragestunde der Gemeinderatssitzung in Callbach thematisiert, und es gab reichlich Kritik: Erst nach einer halben Stunde konnte der Beigeordnete Veit Mohr, der den erkrankten Ortsbürgermeister Uwe Mauritz vertrat, Punkt zwei der Tagesordnung aufrufen.