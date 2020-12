Bad Kreuznach

Ein Großvater hielt sich im Oktober 2019 mit seiner Frau und den beiden sieben und drei Jahre alten Enkelkindern im Bad Kreuznacher Thermalbad auf. Nach dem Schwimmen ging der Opa mit dem Siebenjährigen zum Duschen. Als er zum Umziehen in eine Kabine nebenan ging, nutzte ein 39-jähriger Mann die Gelegenheit, schlüpfte zu dem Kind in die Dusche und berührte es im Intimbereich. Als der Siebenjährige „Nein“ sagte, ließ der Angeklagte von ihm ab und verschwand. Das Landgericht Bad Kreuznach verurteilte am Mittwoch den 39-jährigen Kraftfahrer aus Nordrhein-Westfalen wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes und fahrlässiger Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren.