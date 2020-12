Bad Kreuznach

Die Zwangsschließung des Gemischtwarenladens „Mischwerk“ in der Dürerstraße durch das Ordnungsamt hat für Aufsehen gesorgt. Am 24. März hatte die Behörde das Geschäft in der Bad Kreuznacher Dürerstraße auf Grundlage der Dritten Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes geschlossen.