„Miniumzug“ und “Minikäfig“: Kreuznacher Narren feiern mit Ideen gegen Corona an

Dieses Jahr war und ist anders als die Jahre, wie wir sie normalerweise kennen. Das gilt auch für die nunmehr eigentlich in vollem Gange befindliche Fassenachtssession.

Die Vorbereitungen für die Straßenfastnacht wären, nach überwiegendem Abschluss der Saalfastnacht, nun am Laufen und alle, ob Fastnachter oder Besucher, voller Vorfreude auf den Narrenkäfig auf dem Kornmarkt und der Roßstraße am Altweiberdonnerstag sowie den Umzug durch Bad Kreuznach am Fastnachtssamstag.

Da dies leider dieses Jahr coronabedingt nicht möglich ist, wird es stattdessen einen „Minikäfig“ und einen „Miniumzug“ geben.

Man könnte dem Ganzen die Vorgabe geben: Der Minikäfig wird so aussehen, dass der Originalebrunnen am Kornmarkt mit freundlicher Genehmigung der Stadt in der Zeit von Altweiberdonnerstag bis einschließlich Aschermittwoch, 11. bis 17. Februar, eingezäunt und mit Bannern der letztjährigen Gewinner der Narrenfahrt im Jahr 2020 verkleidet wird.

Der „Miniumzug“ ist aus einer Idee der Sitzungspräsidentenrunde entstanden. In einem Film werden selbst gebaute Miniaturumzugswagen eine fiktive Bad Kreuznacher Zugstrecke abfahren.