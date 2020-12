Bingen-Sponsheim

„Also, es ist genug Toilettenpapier da!“ Dieser Feststellung von Bundesverbraucherschutzministerin Julia Klöckner (CDU) am Freitagnachmittag lässt sich angesichts der meterlangen Palettenflucht mit dem aktuell so begehrten Hygieneartikel im Auslieferungslager von Aldi-Süd in Bingen-Sponsheim nicht widersprechen.