Bingen

Die Weinkellerei Reh Kendermann, die in diesem Jahr 100 Jahre alt wird, investiert eine zweistellige Millionensumme in ein großes Bauvorhaben am Firmensitz und stärkt damit den Standort Bingen nachhaltig. Das Familienunternehmen legte jetzt den Grundstein für den ersten Bauabschnitt von zweien. Bis zum Herbstbeginn 2021 entsteht eine Tankanlage mit einem Fassungsvermögen von bis zu 5,5 Millionen Liter Wein, die später auf 10 Millionen Liter erweitert werden soll. Die Zahl der Arbeitsplätze (jetzt 113) wächst zunächst um fünf.