Bad Kreuznach

Fast genau zwei Jahre nach dem Spatenstich ist der Mobil- und Infopunkt am Bad Kreuznacher Bahnhof so gut wie fertiggestellt. Das Fahrradparkhaus im ersten Stock, die Radwerkstatt, das E-Carsharing, die Mobilitätsberatung und der E-Bike-Erlebnis-Store, die alle im Erdgeschoss des Gebäudes untergebracht sind, gehen pünktlich am Dienstag, 1. Dezember, in Betrieb.