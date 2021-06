Die Beiräte für Migration und Integration des Kreises und der Stadt Bad Kreuznach haben mit den Stabsstellen Corona und Integration ein Videoprojekt zur Impfaufklärung in verschiedenen Sprachen gestartet. Ärzte klären in Videobotschaften über die Corona-Schutzimpfung auf. So soll eine verstärkte Impfbeteiligung bei Migranten erreicht werden.