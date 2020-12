Bad Kreuznach

Wenn die Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück ihr Mammutprojekt einmal abgeschlossen hat, wird zwischen Klostergasse und Rossstraße nichts mehr so aussehen wie es mal war. Die neue Hauptgeschäftsstelle ist längst fertig und bemannt, der zweite Bauabschnitt (Funktionsgebäude mit einer Fläche von 960 Quadratmetern und Parkhaus) ist in der Entstehung befindlich und nun kündigt sich der finale Teil des großen Volksbankwerks an.