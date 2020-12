Bad Kreuznach

Die Wohnungssituation, insbesondere in der Stadt Bad Kreuznach, ist für Menschen mit einem geringen Einkommen oft prekär. Es fehlt an kleinen und bezahlbaren Wohnungen. Um hier ein kleines Steuerelement zu haben, gründete sich im Mai 2019 das Bündnis für Wohnen Bad Kreuznach. Die Idee war, Politiker stärker auf die prekäre Situation aufmerksam zu machen. Eigentlich wollte man in diesem Jahr die Politiker zu einer Bestandsaufnahme einladen, doch leider kam Corona dazwischen.