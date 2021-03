Das Enthüllungsinterview, das US-Talkerin Oprah Winfrey mit Prinz Harry und Meghan geführt hat, schlägt hohe Wellen: Von Rassismus im Königshaus ist die Rede, von Druck und Suizidgedanken. Bei all dem Klatsch und Tratsch um die Royals vergisst man oft, dass es auch in unserer Gegend echte Adlige gibt: Die Familie zu Salm-Salm lebt seit 1000 Jahren in Wallhausen. Ganz und gar skandalfrei. Der „Oeffentliche“ hat sich zum Interview mit Michael Prinz zu Salm-Salm (68) getroffen.