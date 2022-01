„Singen macht Spaß – nicht nur an Weihnachten und zum Jahreswechsel“, so titelte unsere Zeitung im „Journal am Wochenende“ in der Silvesterausgabe am Freitag. Momentan fiebert nicht allein der MGV Liederkranz 1972 Bärenbach besseren Zeiten ohne Kontaktbeschränkungen entgegen und ist guter Dinge, am Sonntag, 10. April, ab 10.30 Uhr die fünfte Sonntagsmatinee im Bärenbacher Bürgerhaus am Lerchenkopf veranstalten zu können.