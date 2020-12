Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 15:36 Uhr

Bad Kreuznach

Messerattacke: Zeugen gesucht

Nach einem Messerangriff am Donnerstagabend auf eine junge Frau in der Alzeyer Straße in Bad Kreuznach sucht die Kripo nun nach Zeugen. Wer Angaben zur Tat machen oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671/881 10 zu melden.