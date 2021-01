Bad Kreuznach

Diese Tat hatte für Aufsehen gesorgt: mitten am Tag und auf der belebten Alzeyer Straße in Bad Kreuznach, stach ein 23-Jähriger am 9. Juli letzten Jahres auf seine ehemalige Freundin ein und verletzte sie mit mehreren Stichen und Schnitten. Passanten, die beherzt eingriffen, bewahrten die Frau vor weiteren Attacken ihres ehemaligen Freundes.