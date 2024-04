Bad Kreuznach

Messerangriff in Bad Kreuznach: Mann rettet sich mit Stichverletzungen ins Krankenhaus

i Foto: Christoph Reichwein/picture alliance/dpa/Symbolfoto

Ein 41-Jähriger hat sich in Bad Kreuznach mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gerettet. Er wurde zuvor nach erstem Erkenntnisstand in der Nähe des Krankenhauses von einem 30-Jährigen mit einem Messer verletzt, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte.