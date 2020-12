Archivierter Artikel vom 02.06.2020, 20:22 Uhr

Merxheim

Merxheim: Matratze brennt in Kinderzimmer

Die Feuerwehren Monzingen, Bad Sobernheim und Merxheim sind am Dienstagabend gegen 18.48 Uhr zu einem Brand in die Neugasse in Merxheim ausgerückt. Wie die Kirner Polizei mitteilte, brannte dort in einem Kinderzimmer eine Matratze. Die Bewohner des Hauses waren nicht anwesend.