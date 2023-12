Meisenheimer Weihnachtsmarkt entwickelt sich zum Besuchermagnet: Neues Konzept kommt an

Er fing langsam an, aber dann entwickelte sich der Meisenheimer Weihnachtsmarkt zum Besuchermagnet. Vor allem am frühen Abend strömten Einheimische und Gäste zum Markt in der historischen Altstadt und genossen die Lichterkulisse. Das neue Konzept fand großen Zuspruch. Die mit Strohsternen geschmückten Tannenbäume, die Feuerflaschen und die ganz aktuellen Multiplexsterne mit Meisenheimer Motiven wurden vielfach gelobt.