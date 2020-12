Meisenheim

30 Schulkinder in einer Klasse – und das in Corona-Zeiten: Am Meisenheimer Paul-Schneider-Gymnasium hat diese Situation zu Protesten der Eltern geführt. Sie haben eine Briefwelle gestartet und sich an die Politik sowie die Schulbehörde gewandt, damit ihre Kinder in kleineren Klassen unterrichtet werden. Bisher ohne Erfolg. Die Sorge um eine Corona-Infektion ist an der Schule jedoch so groß, dass sich die Kinder selbst mehrheitlich dazu entschieden haben, im Unterricht freiwillig eine Maske zu tragen.