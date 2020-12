Meisenheim

Das neue Funktionsgebäude zwischen Haus I und Haus II der VG-Kindertagesstätte (Kita) Kleine Strolche in Meisenheim wächst von Tag zu Tag. Seit Montag transportiert ein Kran die schweren Holzbauteile vom Lastwagen direkt an Ort und Stelle, wo die Bodenplatte samt Versorgungsleitungen und auch der Verbindungsgang vorbereitet sind – eine spannende Sache für die elf Kinder, die derzeit im Notbetrieb in beiden Häusern betreut werden.