Meisenheim

Rührende Gesten, die unter die Haut gingen, erlebten Bewohner und Mitarbeiter des Evangelischen Altenzentrums am Ostersonntag: Kurz vor 10 Uhr fuhr die Feuerwehr Meisenheim am Dr.-Carl-Kircher-Haus vor. Aktive des Musik- und Unterhaltungsvereins Lauschied gaben ein kleines Standkonzert und Wehrleute überreichten Blumengrüße an jeweils einen Bewohner auf den Stationen in den vier Stockwerken.