Am kommenden Sonntag, 1. Mai, soll in den beiden Freibädern der Verbandsgemeinde Nahe-Glan in Meisenheim und Bad Sobernheim die Badesaison eröffnet werden. In Meisenheim sind die Öffnungszeiten von 9 bis 19 Uhr, in Bad Sobernheim von 10 bis 19 Uhr vorgesehen. Am Eröffnungstag ist in beiden Bädern der Eintritt frei.